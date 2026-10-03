ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಡಿ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದೇ ವಿಧದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 8:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ(ಎನ್ಆರ್ಐ) ಕೋಟಾದಡಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ) ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಒಬಿಸಿ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಆರ್ಐ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಒಬಿಸಿ (ಕೆನೆಪದರದ ಹೊರಗೆ) 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ 18 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೂಹಿ ದೀಪಕ್ ಕಟವಾ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಆರ್ಐ/ಒಸಿಐ/ಪಿಐಒ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದೇ ವಿಧದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಆರ್ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದೊಳಗೆ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ನೀಟ್ 2026ರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ (ಪ್ರಾಯೋಜಿತ) ಕೋಟಾದ ಮೂಲಕ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಾನು ಜನ್ಮತಃ ಒಬಿಸಿ (2ಎ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಡಿಯೂ ತನಗೆ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಒಬಿಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಆರ್ಐ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ-ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶೇ.48.33 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಜೂಹಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿಯ ಎನ್ಆರ್ಐ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026ರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
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