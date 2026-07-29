ನೈಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ನೂರಾರು ರೈತರು ನಿರಾಳ
ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 8:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಂದಿ ಇನ್ಫಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ನೈಸ್) ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ(ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು, ಏಕೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಜತೆಗೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ 2025ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಂ.ನದಾಫ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆ, ಜಮೀನುಗಳನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ನೈಸ್ನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಆದೇಶದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಸುಮಾರು 292 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 300ಎ ವಿಧಿಯಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ದೋಚಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ 2026ರ ಜು.28 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 111 ಕಿ.ಮೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 25-26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಕಿ.ಮೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್(ಎಫ್ಡಬ್ಲೂಎ)ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ರೈತರನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕನಾಗಿ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೇ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೈಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತಃ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ ಕೆರೆಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ನೈಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಸರ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಐಸಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಲು ತಾನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 111 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 5 ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾತೆಗಳ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
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