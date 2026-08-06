ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ KSRTC ಕ್ರಮ ರದ್ದು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ದಿನದಿಂದ ಮರುನೇಮಕದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 5:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನೌಕರನಿಗೆ ವಜಾಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಮರುನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಕೆ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ್ ರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೌಕರನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ದಿನದಿಂದ ಮರು ನೇಮಕದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರ ನೌಕರನಿಗೆ ವಜಾ ದಿನದಿಂದ ಮರುನೇಮಕದವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ವೇತನವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಕಡಿತದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂ.ಕೆ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2007ರ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 33(2)(b) ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮರುನೇಮಕ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ, ವಜಾಗೊಂಡ ಅವಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಂ.ಕೆ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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