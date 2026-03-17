ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪರಾಧ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ , ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ
ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 7:43 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದೆ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಅಪ್ರಪ್ತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಬಾಲಕಿ ಕೇವಲ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಲಕಿಯು ವಿವಾಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದವಳು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಬಳಿ ದಂಪತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 9ರ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷನು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಬಹುದು. ಕಲಂ 10ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಸುವ, ನೆರವಾಗುವ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲಂ 11ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವಲ್ಲಅದೊಂದು ಅದು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮದುವೆ ಮಂದಿರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಬ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು 27 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಬಾಲಕಿಯ ವಯಸ್ಸು 16 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಕಲಂ 9, 10 ಮತ್ತು 11ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಯದಿಂದ ಬೇಗ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿಯು ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ದಂಪತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವನ್ನು ನಂತರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಬಾಲಕಿಯು ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.
