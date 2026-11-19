ಕಾನೂನಿನ ಗಡಿಮೀರಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಪಡೆಯದ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 2:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಪಡೆಯದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ 'ಯು.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ' (ಯು.ಕೆ. ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್) ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ - 1959ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(a-1-1) ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಸಾಲ, ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಖಾತರಿ ಪಡೆದ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 'ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ'ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯು.ಕೆ. ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 29-ಜಿ ಅಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 'ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ'ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶವು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತರಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು (ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ) ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿರಸಿಯ ಯು.ಕೆ. ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ನ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಶಿರಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2011ರ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯು.ಕೆ. ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
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