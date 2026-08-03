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ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್: ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್,​​ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 6:00 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ದಳ(ಸಿಐಡಿ)ಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ 164 ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹತಾಶೆಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಣಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲವನ್ನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಚಾಕು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಜರುಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈವರೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿಗರೇಟ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು, ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಕೈ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಪಗಳಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

CID INVESTIGATION
RAPE ATTEMPT CASE
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್
HIGH COURT

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