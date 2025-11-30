ETV Bharat / state

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್​ಗೆ ಯೆಜ್ಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್​ ಬಳಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

ಯೆಜ್ಡಿ ಟ್ರೇಡ್​ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್​ಗೆ ಯೆಜ್ಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್​ ಬಳಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 7:58 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಕ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಟ್ರೇಡ್​ಮಾರ್ಕ್(ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಹ್ನೆ) ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರು ಒಳಗೊಂಡ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತದರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರಿಗೆ 'ಯೆಜ್ಡಿ' ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರ (ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್) ಮತ್ತು ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ವೆಂಟಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ನಡೆಸಿ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರರು ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾವು ಯೆಜ್ಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೂಲದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರುಸ್ಟೋಮ್ ಎಸ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ಯೆಜ್ಡಿ (ಈಗ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೆಜ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಊರು) ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇರಾನಿ 1989ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, 90ರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು 1996ರಲ್ಲಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್​ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಇರಾನಿ ಪುತ್ರ ಆರ್ ಬೊಮಾನಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ಯೆಜ್ಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುನರ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರಲು ವೆಬ್ಸೈ ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯೆಜ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೊಮಾನ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ಯೆಜ್ಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಬೊಮಾನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಅದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರ ಯೆಜ್ಡಿ ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾರ್ಕ್ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

2018ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೊಮಾನ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಬೊಮಾನ್ ಇರಾನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಬರ್ಖಾಸ್ತುದಾರರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೊಮಾನ್ ಆರ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತಿತರರು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

