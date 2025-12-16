ETV Bharat / state

ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ವೈದ್ಯೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 5:31 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಮಿತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವೈದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್​ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು (ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಮಿತಿ) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಈ ಸಮಿತಿಯು ದಾನಿಯಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮನವಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.

ಕಿಡ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಸಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಿಡ್ನಿ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾನ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯದೇ ತನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆಯಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

