ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ
ವಿ.ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಸಿಎಲ್–9 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದಾರರಾದ ವಿ.ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಸಿಎಲ್–9 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರು, ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು, ಉಯಿಲು ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1967ರ ನಿಯಮ 17ಎ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ದಾರರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉಯಿಲಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಉಯಿಲಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಪ್ಪಿತ ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ, ಉಯಿಲಿನಡಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಮ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಾದ ಕೆಲವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಉಯಿಲುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ: ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣವೊಂದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು. ಮಾನ್ಯತೆ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮ 17ಎಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ (ಅಬಕಾರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯ ಸಿಎಲ್-9 ಪರವಾನಗಿಯು ಮೂಲತಃ ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರೂ ನಿಧನರಾದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು-1967ರ ನಿಯಮ 17A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿಯ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರ ಬಿ.ಜಿ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಪತಿಯ ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ಅವರು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎ. ಅವರು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ತಮಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತರುವವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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