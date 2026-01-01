ETV Bharat / state

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪದೋನ್ನತಿ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ: ಪರಮೇಶ್ವರ್

ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಾಗ ಶಾಸಕ, ನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ‌ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಇಂದು ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ಅದು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು‌ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

"ಅದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ?. ನಿಮಗದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ" ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೊಸ ವರ್ಷ- ಎಲ್ಲೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ: "ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಏಳೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾರೂ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು" ಎಂದರು.

"30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡಿಐಜಿ, ಐಜಿಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯೆ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ 355 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಧನ್ಯವಾದ" ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಟೀಮ್ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಿದೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೂ ನಿನ್ನೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವೂ ಬರಬೇಕು.‌ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಎಸ್ಐಟಿ, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೇನು ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ಇವೆಯೋ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

