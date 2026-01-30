ETV Bharat / state

ಸಿಎಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ: ಯತ್ನಾಳ್

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

MLA BASANAGOUDA YATNAL
ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಯಕತ್ವ ಫೈಟ್​ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ‌ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಆರು ಬಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಿರಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ‌ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ‌ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಬಾರದು. ಸಂಘರ್ಷ ಸದನದ‌ ಹೊರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹಣ ನೀಡ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪದೇ ಪದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ‌. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 10 ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ‌ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 200% ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ 1.42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 5.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ‌ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ.‌ ನಾನೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಚಿಸಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 80 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ‌ ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರರು ಮೋದಿ ಹಾಡಿ‌ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಕೇವಲ ಹೊಗಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ದಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.‌ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ.‌ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಂದರು.

