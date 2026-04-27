ETV Bharat / state

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್​ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

SANTOSH LAD
ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ‌ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ ಮೇಲೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ‌ಲಿಮಿಟೇಷನ್​ ಬಿಲ್ ಬಂತು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್​ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್​​ಗೆ ಇದರ‌‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಆಪ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ‌ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಲ್ಲ ಅದು, ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ‌ ಅದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿದು ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಾ ಎಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರ, ವಿಶ್ವಗುರು ಇವರ ಬಳಿ‌ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಚಡ್ಡಾ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲಾಡ್​ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ - ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

TAGGED:

DHARWAD
CM CHANGE ISSUE
CONGRESS HIGH COMMAND
DINESH GUNDU RAO
SANTOSH LAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.