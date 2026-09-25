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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮನವಿ

ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಿರಣಿಚಾಳ ಮೈದಾನ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಮೈದಾನ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ, ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮನವಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 4:08 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ದಿನದ ಬದಲಾಗಿ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ’ದಾಜಿಬಾನ್‌ಪೇಟೆಯ ’ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ’ ಮರಾಠಾ ಗಲ್ಲಿಯ "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಾ ಮಹಾರಾಜಾ" ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲಿವೆ.

High alert by police for Hubballi public Ganesha procession;
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ (ETV Bharat)

25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ದುರ್ಗದಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ವೇ, ಮರಾಠಾಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮೇದಾರ ಓಣಿ, ದಾಜಿಬಾನಪೇಟೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಕ್ಲಬ್ ಹರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸೂರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ
ಸಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಸೂರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಳಿದವು ನಿಲಿಜನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಇಂದಿರಾ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರ ಬಾವಿ ತಲುಪಲಿವೆ.

ವಾಹನ ಸಂಚಾರ; ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಚ್‌.ಪಾಟೀಲ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೋದಯ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪೂನಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ರಮೇಶ ಭವನ, ಬೆಂಗೇರಿ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ, ಉಣಕಲ್‌ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗಬಳಸಬಹುದು.

ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಗಟ್ಟೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಇಂಡಿ ಪಂಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಿರಣಿಚಾಳ ಮೈದಾನ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಮೈದಾನ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ, ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಮೈದಾನ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

High alert by police for Hubballi public Ganesha procession;
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ (ETV Bharat)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿರಲ್ಲಿ ಮನವಿ: ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸದ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಿಂತ ಶೂ ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಜೆ ಸಿಸ್ಟಂಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಡ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ವಿಸರ್ಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೇನ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಲ್ಕೋ ಬ್ರೀತ್ ಅನಲೈಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಚಾರ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HUBBALLI PUBLIC GANESHA PROCESSION
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರ್​
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ
DHARWAD
HIGH ALERT IN HUBBALLI

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