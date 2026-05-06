ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಣೆ

ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

SRI CHAMARAJENDRA ZOO HIGH ALERT ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ MYSURU
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 8:29 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ, ಕಾರಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಯ ಚಾಮುಂಡಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ದ್ರವವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ (ETV Bharat)

ವಾಹನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ (ಗೇಟ್-2) ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರವ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವೀಕ್ಷಕರು: ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ವೀಕ್ಷಕರು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರವವುಳ್ಳ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವರಣವೂ ಸೋಂಕುರಹಿತ: ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಪುಟ್​ ಡಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು (ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು) ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಣ್ಣಾವಲು: ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ, ಕಾರಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ: ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದ ಜೀವಂತ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯುವಿ ಸ್ಟರ್‌ಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ: ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರ, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ: ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ಈ ತಂಡವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ ಈ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯವು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಿ. ಅನುಷ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

