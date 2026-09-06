ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಪಘಾತ; ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹1.97 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು!

ನೀರು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

BENGALURU BENGALURU ROADS ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ HIDDEN POTHOLE
ಐಶಾನಿ ಖನ್ನಾ (Aishani Khanna's X handle)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಟ್​ಫೀಲ್ಡ್ - ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಐದು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ 1.97 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರ್ತೂರು ನಿವಾಸಿ ಐಶಾನಿ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆ.4 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಐಶಾನಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. "ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು," ಎಂದು ಖನ್ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಎಡ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ತುರ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯೂ ಆಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ₹1.97 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಇದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಘಾತವಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಖನ್ನಾ, "ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಗುಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ". ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ವರ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯು ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ₹5,500 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ₹8,000 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

BENGALURU
BENGALURU ROADS
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ
HIDDEN POTHOLE
BENGALURU POTHOLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.