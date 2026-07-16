ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ HFMD ಸೋಂಕು: ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ
ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಂಡಿ ಸೋಂಕು ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 16, 2026 at 12:08 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಕೈ, ಕಾಲು, ಬಾಯಿ (ಹೆಚ್ಎಫ್ಎಂಡಿ) ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಲಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಸ್ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜ್ವರ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾಶ್ವಸಾಕಿವೈರಸ್ ಎಂಬ ಎಂಟರೊ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಲಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ವಿನೋದ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕೈ, ಕಾಲು, ಬಾಯಿ ರೋಗ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಜ್ವರ, ಕೈ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರೋಗ ಹರಡುವ ವಿಧಾನ: ಸೋಂಕಿತ ಮಗು ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಸ್ರಾವಗಳು, ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ದ್ರವದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ, ಕಲುಷಿತ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ ಮೇಲೆ 3-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನ: ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಕಲಿಸಿ. ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗುಳ್ಳೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ. ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ: ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಜೈಟಿಲ್ ಲೋಶನ್, ಕೈ, ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಕೆಲಮಿನ್ ಲೋಶನ್ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಸರ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವೋ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ 100-150 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ವಿನೋದ್ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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