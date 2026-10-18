ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 44 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಎಫ್ ಹಸು; 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ
ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಿಡದಿ ಎಂಬುವವರ ಹಸು 44.200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ
Published : October 18, 2026 at 1:35 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರೈತ ದಸರಾ-2026 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಿಡದಿ ಅವರ ಹಸು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಜಯಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಜೆ. ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬಿಡದಿ (ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಅವರು ತಮ್ಮ H.F ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 23.300 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 20.900 ಲೀಟರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 44.200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಡೈರಿ ಫಾರಂ (ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 9) - ಒಟ್ಟು 42.400 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವಿ. ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವರಾಜು (ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಅವರ ಜಾನುವಾರು ಒಟ್ಟು 41.750 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು
ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ (ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 13) ಅವರು ಒಟ್ಟು 40.550 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ. ನಂಜೇಶ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೊಬರ್ 16 ರಂದು ಟ್ರಯಲ್ ರೇಸ್ ನಡೆದರೆ, 17ರಂದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು" ಎಂದರು.
"ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು".
"ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಕೆ.ಜಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳಿಗೂ ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಂ., ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸಿದ್ಧರಾಮು, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಿ.ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ) ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ರಮೇಶ್, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಗೋಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಗೋಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೋಪಾಲಕರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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