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ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ₹9.83 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ: ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್​ಗೆ ದೂರುಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಹಾಗು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ 9.83 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಹೆಸ್ಕಾಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 4:40 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬಾರದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಟಿಸಿ, ತಂತಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದರಿಂದ 9.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರುಗಳು ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಜುಲೈ 22ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು 37,380 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 36,622 ದೂರುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 578 ದೂರುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ₹9.83 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ: ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್​ಗೆ ದೂರುಗಳ ಮಹಾಪೂರ (ETV Bharat)

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ 22ರ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ (ಟಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಲೈನ್ (ತಂತಿ) ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೇಳಿದೆ.

9764 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 2,153 ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,035, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,369, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 1,307, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,160, ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ವಿಜಯಪುರ 1,112, ಗದಗ-628 ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.

276 ಟಿಸಿ ಹಾಳು: ಧಾರವಾಡ-82, ಗದಗ-4, ಹಾವೇರಿ-1, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-30, ಬೆಳಗಾವಿ-98, ವಿಜಯಪುರ-31, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-30 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ಟಿಸಿ) ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 98 ಟಿಸಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.

49.38 ಕಿ.ಮೀ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾನಿ: ಧಾರವಾಡ-3.92ಕಿ.ಮೀ., ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- 2.22 ಕಿ.ಮೀ., ಬೆಳಗಾವಿ-1.99ಕಿ.ಮೀ. ಹಾವೇರಿ 0.80 ಕಿಮೀ. ವಿಜಯಪುರ 0.22 ಕಿಮೀ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 40.23ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ (ಲೈನ್)ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 2153 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 98 ಟಿಸಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2.59 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1.73 ಕೋಟಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.73 ಕೋಟಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.36 ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.13 ಕೋಟಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಮಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ‌ನೀಡಿದ್ದು, "ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಏಳು‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ‌ನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 9.83 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 49.38 ಕಿಮೀ ಹಾನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 276 ಟಿಸಿಗಳು, 9764 ವಿದ್ಯುತ್ ‌ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‌ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ‌ಹಿಂದೆ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ರೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಣಿ‌ ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರೇಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ‌ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‌ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ‌ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದವು. ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‌ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಸಿಡಿಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. 1912 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹಲವು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 30-40 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24/7 ಎರಡು ಸಿಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ 22 ತವರೆಗೆ 37, 380 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 36, 622 ದೂರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 758 ದೂರುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದರು.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: "ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಉರುಳುವುದು, ತಂತಿ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಬಂದ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

1912 ಒಂದೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1912 ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ಫುಟ್​ಪಾತ್​ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಕರ, ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

TAGGED:

RAIN PROBLEMS
ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್
DHARWAD
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
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