ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧತೆ: 3,100 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ದಾಸ್ತಾನು
ವಿಫಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 750 ಟಿ.ಸಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 4:49 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ, ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್) ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು, ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 3,46,900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿರಂತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
30,866 ವಿಫಲ ಟಿ.ಸಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30,866 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 31,608 ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
26 ಟಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ವಿಫಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧೆಡೆ ಒಟ್ಟು 26 ಟಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 750 ಟಿ.ಸಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,100 ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ದಾಸ್ತಾನು
|ಬೆಳಗಾವಿ
|931
|ಬಾಗಲಕೋಟೆ
|532
|ವಿಜಯಪುರ
|451
|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
|376
|ಹಾವೇರಿ
|311
|ಧಾರವಾಡ
|253
|ಗದಗ
|202
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
60 ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ: ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 57 ಟಿ.ಸಿ. ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 60 ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಕ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 1800-425-4754 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು, ತ್ವರಿತ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು, ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಗಂಡಾನೆ ಸಾವು; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ