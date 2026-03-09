ETV Bharat / state

ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಾಲಕಿ: ಸಂಶೋಧಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 6:21 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 7:03 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ : ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾ ಜನರು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಊರಿನ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, 11 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಂಬಿ.

ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಶನಿದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಂಬಿ ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹು ಹೊಂದಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ಮಾತು: ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 'ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೈನ್ಯ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಕಲ್ಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

'11 ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತಾ ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳಮ್ಮ ಪೂಜೇರಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಂತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬಾಲಕಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಂಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜೋಗಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ 11 ದಿನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ಇದು ಶನಿದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು‌ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದಳು. ಆಗ ನಾನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಉತ್ಖನನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ : ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾರಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟೆವು. ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ನಾವು ಊರ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದೆವು. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮರಾಠರೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Anjaneya Temple
ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಉಪ್ಪಿನ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಇದರ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಸೈನ್ಯ ಬೆಳವಡಿ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೈನ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಈ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? : ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದೇಶಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಡಾ. ಬಾಳಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಚಿನಗುಡಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಂಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರಾದ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೇಲಗಾವಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಇದು ತುರುಗೋಳ ವೀರಗಲ್ಲು(ಗೋಸಾಹಸ ವೀರಗಲ್ಲು) ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

Statue of Veera Rani Belawadi Mallamma
ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ (ETV Bharat)

ಇದು ತುರುಗೋಳ ವೀರಗಲ್ಲು : 'ಗೋವು(ತುರು)ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳವಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವೀರನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವೀರನನ್ನು ವಿಮಾನ(ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ)ದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಸರೆಯರು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವೀರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಂದಿ‌ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ದೇವಧೂತರು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ, ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದು, ವೀರನ ಸಾಹಸವು ಸೂರ್ಯ - ಚಂದ್ರರು ಇರೋವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಣೆಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 12-13ನೇ ಶತಮಾನದ ವೀರಗಲ್ಲು ಆಗಿರಬಹುದು' ಅಂತಾ ಡಾ. ಬಾಳಪ್ಪ ಚಿನಗುಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ವೀರಗಲ್ಲು, ಶಾಸನಗಳ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ : ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು, ಶಾಸನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ‌ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಾಳಪ್ಪ ಚಿನಗುಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು‌.

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ: 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಆಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಡಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ದೇವೇಂದ್ರ ಗರಗದ.

