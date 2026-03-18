ದೇವರ ಹಳೇ ಫೋಟೋ, ಭಗ್ನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ವಿಸರ್ಜನೆ

ದೇವರ ಹಳೇ ಫೋಟೋ, ಭಗ್ನ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 12:04 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್​ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡಲಾಗುವ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಸ ಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿ-ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ 'ವಿಸರ್ಜನೆ' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ಭಗ್ನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಕೇವಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಅನಾದರದಿಂದ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಾಸನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಂತರ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಭೂಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನಾದರದಿಂದ ಬಿಸಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತಕಾಮನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ "ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡದೇ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾನ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಯೋಜಕ ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕದ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಅನಾದರದಿಂದ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ವಿಸರ್ಜನೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಸಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವಯುತ ವಿಸರ್ಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಈ ‘ವಿಸರ್ಜನೆ’ ಅಭಿಯಾನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವಂತಿದೆ.

