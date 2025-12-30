ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಙ ಅಗಲಿಕೆ, ತನ್ನದೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆದು ಮಾದರಿಯಾದ ಬಾಲಕಿ- ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಮೆಲುಕು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.
ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ : ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಣುಮಾ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಗರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆ ಹೊಡೆದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾವಕವಿ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು ನೀರವ ಮೌನ : ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವ ತುಂಬುವ ಭಾವಕವಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರು. ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಕವಿತೆಗಳ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದೇಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಭಾವಕವಿ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಅವರ 'ಸುರಭಿ' ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಕವಿ 'ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರು ಹೊದಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿತ್ತು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರ : ಒನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಾಹನ ಸವಾರನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಿ. ಎಂ ಅವರು ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವಾಹನ ಸವಾರ 'ನೀನ್ ಯಾರೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ' ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯ ಶಾರದಾಂಬ ವೃತ್ತದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ. ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶೃಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ : ರೇಣುಕ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೃಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ಜನ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರು ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ : ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮೊರೆಹೋಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಚಾರದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕರಡಿ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕರಡಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕರಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡೇತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕುರಿ ಹಿಂಡನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡೇತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 32ರ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗೇಟ್ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಇಒ : ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ಪಂ. ಸಿಇಒ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು : ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ (60) ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಇದೇ 14 ರಂದು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೋ 112 ಹೊಯ್ಸಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. 112 ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪುಟಗನಾಳ್ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆದಿದ್ದರು.
ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ : ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಪೋಕ್ಸೊ ಕೇಸ್ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದ ಮುರುಘಾಶ್ರೀ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯು ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ : ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.14 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೇ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಿಲ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ತಂದೆ : ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪತಿ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ 'ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಮಾ' ಎಂದು ಬರೆದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉದಯ್ (35) ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಿಂಧುಶ್ರೀ (06), ಶ್ರೀಜಯ್ (04) ತಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ಕೊಡದ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ಮಗ : ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ಕೊಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಮಗನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ. ಆರೋಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಎಂದು ತಾಯಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಪರಿಣಾಮ ಆಕೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ 09 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ : ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಯುವಕರು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಬಳಿ ಅಸ್ತಾಪನಹಳ್ಳಿಯ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏ. 04 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಥಳಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಕ್ಕಿ- ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಬಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಜನಾಂಗದ ಯುವಕರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ 12ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ: ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಕ್ಕಳು 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹರಿಹರ ನಿವಾಸಿ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಡೀ ವಿವಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ರಿಯಾ ಐ. ಕೆ. ಅವರು ಎಂಕಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಒಟ್ಟು 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದರು.
ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ : ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹೇವಾರಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ರೈತ ರುದ್ರಮುನಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 550 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬರದ ನಾಡು ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಸಿ ತಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ್ಯಪಲ್ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ರುದ್ರಮುನಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಮತಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಐವರ ಬಂಧನ : ನ್ಯಾಮತಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ದರೋಡೆ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಅಜಯ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ನ್ಯಾಮತಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ರಣರಂಗವಾಗಿದ್ದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪುರಸಭೆ, ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆಯೇ ಮಾರಾಮಾರಿ : ಪುರಸಭೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆಯೇ ಮಾರಾಮಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣ ಕೆಲಕಾಲ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕುರಿ ಸಂತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟೆಂಡರ್ಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹೊಸಕರೆ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಟೆಂಡರ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆಯೇ ವಾಗ್ವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು, ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಅಪಘಾತ ; ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ದಾಖಲು : ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜೆ. ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಪಾಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ- ಶಾಸಕನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದು ಕೊಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
