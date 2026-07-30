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ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 1ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮನ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು

ಮೈಸೂರಿನ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು MODI IN MYSURU
ಮೈಸೂರಿನ ಓವೆಲ್​​​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 12:35 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಿತು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್​​ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ಓವೆಲ್​​​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿತು‌.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಓವಲ್​ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ಯಾದವಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಓವೆಲ್ ಮೈದಾನದ ಹೆಲಿಪಾಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಾಲೀಮು, ಮರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಓವಲ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಪಿಜಿ ಡಿಐಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಿತು. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕಂಡುಬಂತು.

"ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ತಾಲೀಮು
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