'ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿ ರೈಡ್: ಆಗಸದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹತ್ತಿರದ ಆಕಾಶ ನೋಟ, ಕಡಲತೀರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಾಲ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಲಿ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
Published : January 2, 2026 at 6:54 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ರೈಡ್ (ಹೆಲಿ ರೈಡ್) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಸವಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಲಿ ರೈಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭೂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹತ್ತಿರದ ಆಕಾಶ ನೋಟ, ಕಡಲತೀರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಾಲ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವಧಿ: ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 7 ನಿಮಿಷ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರತಿ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಇಬ್ಬರು ಎದುರುಗಡೆ, ಹಿಂದೆ ಮೂವರು.
ಶುಲ್ಕ ವಿವರ:
- ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ): ₹3,500
- 2ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ: ₹2,000
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ: ₹2,500
ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ.
- ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಜನವರಿ 4, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ಹಾರಾಟ ಇದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನ: ಆಸಕ್ತರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://heli.dakshinakannada.org ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಲಿರೈಡ್ನ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ಅರುಣ್ ಪ್ರಭ ಅವರು, "ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವಾಗಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 20ರಿಂದ 25 ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೀನರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಅಮಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೀತಾ ಎಂಬವವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ" ಎಂದರು.
ದಿವ್ಯ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
