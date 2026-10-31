ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ: ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಐವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪತ್ತೆ ಸವಾಲು; ಭಾನುವಾರ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ
Helicopter Crash In Uttarakhand: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ನಾಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Published : October 31, 2026 at 9:28 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೃತರ ಗುರುತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ತಂಡ ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೃತದೇಹಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮೂಲದ ಐವರ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಬರಲು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಯಾರದ್ದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶವಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ 'ಎಂಬಾಮಿಂಗ್' (Embalming) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ 'ಕಾಫಿನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್' ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಂತರ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮಹಜರು ನಡೆಸಿ, ಎನ್ಒಸಿ (NOC) ಮೂಲಕ ಮೃತರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಸಮನ್ವಯ: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಜಾಲಿಗ್ರಾಂಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮೂಲಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರವಾನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ(44), ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕೀಲರಾದ ಸುಧೀರ್ ಕೆ.(50), ಶಂಕರ್ ಗೌಡ(39), ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆನ್ನಲಾದ ಎನ್ನಲಾದ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್(51) ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ(41) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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