ಹಾವೇರಿ: ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಪರೇವು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ
ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಪರೇವು ನಡೆಸಿ ವರುಣನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.
Published : June 24, 2026 at 8:22 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಆಚರಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಪರೇವು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ: ಪರೇವು ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದ್ಯಾಮವ್ವಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಬಾಜಾಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದವು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಚಾಮರ ಬೀಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು. ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಪರೇವು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರನದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯೆ, ಜಿಲೇಬಿ, ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಅನ್ನ-ಸಾಂಬಾರ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದರು.
13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವಿತ್ತು. ಅಂದು ಹಾವೇರಿ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪರೇವು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನವೇ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪರೇವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರು, ದುಂಡಿಬಸವಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದ್ಯಾಮವನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೇವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರ್ತಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಹೋದರೆ ಪರೇವು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪರೇವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ರೈತರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಪರೇವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೇವು ಮೂಲಕ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಂತರ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಪಾದಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: