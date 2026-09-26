ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆ: ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೆರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿದ ರೈತರು!
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : September 26, 2026 at 1:24 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಹತ್ತಾರು ಕೆರೆಗಳು ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸಹ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಂತಾಗಿವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯ ದನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ಭಣ ಭಣ: ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014 ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಭಾಗಶಃ ಕೆರೆಗಳು ಹನಿ ನೀರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂಪ್ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶುರು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗನೂರು, ಹಾಲುವರ್ತಿ, ಮಂಡಲೂರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಅವರಿಸಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಜನ- ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ನೀಡದಿದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತೇವೆ: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಅವರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಅನ್ನು ತಡೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಮವಾರದ ಒಳಗೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗಡುವಿನ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಇದೆ: ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಇ ಜಿಬಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನೀರು ಕೊಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಇದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪೈಪ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಸಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ದುರಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ: ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈತ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆ, ಹಾಲವರ್ತಿ, ಕೊಡಗನೂರು, ಹುಳುಪಿನಕಟ್ಟೆ, ಆನಗೋಡು, ಹೊನ್ನೂರು, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಹೀಗೆ... ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4,500 ಕುರಿಗಳಿವೆ, 800-900 ಹಸುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಡ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾದರೂ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ರೈತ ಚೇತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ನೀರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ. ವರುಣದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 500-600 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಂದನಕೋವಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲುವರ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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