ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು, 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

Heavy winds and rain in Belagavi
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 7:41 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯ ಒಂದೆಡೆ ತಂಪೆರೆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಸಹಿತ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭೀತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ರಣ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು, 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಶಾಹು ನಗರದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಿನಾ ಬಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಆರ್‌ಟಿಒ ವೃತ್ತ, ಸದಾಶಿವನಗರ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಲಗಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ರಜೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪರದಾಡಿದರು.‌ ಸಮೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ನಗರದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಶಾಹು ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಉದ್ಯಮಬಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಿಂತು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಕೆಲವೊಂದು ಚರಂಡಿಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹರಿಯಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದು, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

