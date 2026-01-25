ETV Bharat / state

ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆ: ಹೋಟೆಲ್​ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರು ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮನಾಲಿ ಹಿಮಾವೃತ (ETV Bharat)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಮನಾಲಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮನಾಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಮಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಜಿಗಳೂರು, ಸಲ್ಮಾ ಶೇಖ್, ಅಮಿತ್ ಸರಾಪ್, ರಿತೂ ಸರಾಪ್, ರಾಜು ಹುದ್ಲೂರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಹೂಗಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ 27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಳೆದ ವಾರ ಮನಾಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಮಮಳೆಯಿಂದಾದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಅವರು ಮನಾಲಿಯ ಅಂಟೀಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮನಾಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್‌ಇಒಸಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಮಾವೃತ (ETV Bharat)

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಹಿಮಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೋಕರ್‌ಬಾಗ್‌ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆ; ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತಿಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು

