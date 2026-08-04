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ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ: ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರದಾ ನದಿ, ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

ವರದಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 8-10 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

Heavy rains: Varada river flowing above danger level
ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರದಾ ನದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 2:10 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ವರದಾ ಜಲಾನಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಸೇತುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕಳಸೂರು, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು, ಮಂಟಗಣಿ, ತೊಂಡೂರು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8-10 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಹಾವೇರಿ, ಕಳಸೂರು, ತೊಂಡೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಈ ಸೇತುವೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೇತುವೆ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಜಗಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತುಬಳಸಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದಾಟುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತುಬಳಸಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನವಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ವೋಟ್​ ಕೇಳಲು ಮಾತ್ರ. ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸವಣೂರು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂದಾರ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಂದಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲು ಕೂಡ ಅನಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಈ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿದರೆ ದೇವಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಳಸೂರು ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು, ಕಲಕೋಟಿ, ಕರ್ಜಗಿ ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕಳಸೂರು, ಕೊಳೂರು, ದೇವಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿಗೆ ಓಡಾಡಲೂ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸವಣೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 8-10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿಬಳಿಸಿ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ 8-10 ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನೀರು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ದನಕರುಗಳು ಆ ಕಡೆ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ದಂಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Heavy rains: Varada river flowing above danger level
ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರದಾ ನದಿ (ETV Bharat)

ರೈತ ರಾಜುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಮಂಟಗಣಿ - ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಇವೆ. ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಸಲ ಹೇಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಎತ್ತರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ರೈತರ ಹೊಲಗಳು ಆ ಕಡೆ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದನ - ಆಳು - ಕಾಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

Heavy rains: Varada river flowing above danger level
ಎತ್ತುಗಳ ಮೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

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TAGGED:

HEAVY RAIN IN HAVERI
VARADA RIVER
ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ
HAVERI
HEAVY RAINS

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