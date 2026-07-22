ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ವರುಣ: ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 69.5 ಮಿ.ಮೀ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 49.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 69.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 12:37 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿ - ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ (KSNDMC) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು (ಮಿ.ಮೀ): ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ:
ಬಂಟ್ವಾಳ (ಕರೋಪಾಡಿ): 69.5 ಮಿ.ಮೀ
ಸುಳ್ಯ (ಬಳ್ಪ): 59.5 ಮಿ.ಮೀ
ಬಂಟ್ವಾಳ (ಬಾಳ್ತಿಲ, ಕೇಪು, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು): ತಲಾ 59.5 ಮಿ.ಮೀ
ಬಂಟ್ವಾಳ (ಕಡೆಶ್ವಾಲ್ಯ): 58 ಮಿ.ಮೀ
ಬಂಟ್ವಾಳ (ವಿಟ್ಲ): 50.8 ಮಿ.ಮೀ
ಸುಳ್ಯ (ಬೆಳ್ಳಾರೆ): 48.5 ಮಿ.ಮೀ
ಪುತ್ತೂರು (ಕಬಕ): 46 ಮಿ.ಮೀ
ಮಂಗಳೂರು (ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ): 41.5 ರಿಂದ 45.5 ಮಿ.ಮೀ
ಮೂಲ್ಕಿ (ಐಕಳ): 40.5 ಮಿ.ಮೀ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು (ಮಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ):
ಕುಂದಾಪುರ (ಹೊಸಂಗಡಿ): 49.5 ಮಿ.ಮೀ
ಬೈಂದೂರು (ಗೋಳಿಹೊಳೆ): 45 ಮಿ.ಮೀ
ಬೈಂದೂರು (ಪಾಡುವರಿ): 34.5 ಮಿ.ಮೀ
ಬೈಂದೂರು (ಕಲ್ತೋಡು): 34 ಮಿ.ಮೀ
ಕಾಪು (ಹೆಜಮಾಡಿ): 33.5 ಮಿ.ಮೀ
ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು: ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 24 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 358 ಟಿಎಂಸಿ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 43 ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ 1.23,843 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. 20,021 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 383.20 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ದಿನ 688.78 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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