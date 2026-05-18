ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ; ತುಂಬಿದ ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 8:00 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ /ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡಕೆಹಳ್ಳ, ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು, ಭೀಮನಬೀಡು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡಕೆಹಳ್ಳ, ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು, ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಮಿಣ್ಣತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಕೆ. ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು ನೀರಿಗೆ ನಮಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು, ಜನರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಪಾಲಿಮೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಂತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ಹಾಲರವಿ ಕೆರೆಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮೀಣ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಯರಂಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವರುಣಾರ್ಭಟ : ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಂಚಿನ ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಗಹಳ್ಳಿ, ಬರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಫಸಲು ನಾಶವಾಗಿದೆ.
ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೋಟೊ, ಬೀನ್ಸ್ , ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಹಲಸಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಫಸಲುಗಳಿದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಜೋರು ಮಳೆ ಕಾರಣ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಂಚಿನ ಬೇರಂಬಾಡಿಯ ಕೆಂಪು ಸಾಗರ ಕೆರೆ, ಹಂಗಳ ಹಿರಿಕೆರೆ, ಬರಗಿ ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಗಾಳಿ ಮಳೆ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) : ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಸುರಿದ ಭೀಕರ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಗಿಡ ಮರಗಳು ನೆಲಕುರುಳಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಗಾಳಿ -ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪೀಕರ ರಸ್ತೆ, ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದವು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮರ -ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕುರುಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆಹರೂ ನಗರ, ಲೋಹಿಯಾ ನಗರ, ಸಿಲ್ವರ್ ಟೌನ್, ಅರ್ಜುನ ವಿಹಾರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.
ನೆಹರೂ ನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಯ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಅವಾಂತರದಿಂದ ನಗರದ ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಅಡಕೆ ತೋಟ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ