ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮಳೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರಗಳು
Published : May 12, 2026 at 6:36 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸಮೀಪದ ಗಬ್ಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನದ ಟೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಚೇರ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಊಟ ಮಾಡಲು ಅತಿಥಿಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಊಟ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದರು.
ಕಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆನ್ನಾಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಆರಂಭವಾದ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟ: ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಳೂರು ಸಮೀಪದ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮನೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ ಬೃಹತ್ ಮರ: ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕಲ್ಮಕ್ಕಿ ಹಿನಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮರ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಗೋಡು ಬಳಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದ ಐದಾರು ಮರಗಳು ಸೀಳಿಹೋಗಿವೆ. ಸಿಡಿಲೇಟಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಧರೆಗುರುಳಿದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು: ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಶೆಡ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು, ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಾಶವಾಗಿದೆ.
