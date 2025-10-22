ETV Bharat / state

ಅಧಿಕ ಮಳೆ ತಂದ ಹಾನಿ: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತರದ ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೃಷಿ

ಚೆಂಡು ಹೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ ರೈತರೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಊರಿನ ಪಕ್ಕದ ಹೈವೇಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Marigold Flower Cultivation
ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆಂಡುಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರು ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಚೆಂಡುಹೂಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ದರದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡುಹೂವುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ.

Marigold Flower
ಚೆಂಡು ಹೂ (ETV Bharat)

ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ: ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳದಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕ ದಶಕದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡುಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾಭ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬಂದು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

Marigold Flower Cultivation
ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

ಅಧಿಕಮಳೆ ತಂದ ಹಾನಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವೇರಿಯ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ದಸರಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋಗಿವೆ. ದಸರಾಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರೇ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆಂಡುಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಂತೆ ಚೆಂಡುಹೂವುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಮೋಡಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಚೆಂಡುಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

Selling marigold flowers on the roadside
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಮಾರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಚೆಂಡುಹೂವು ದರ ಕುಸಿತ: ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಜಿ ಚೆಂಡುಹೂಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಧಿಕ ಕಮಿಷನ್ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚೆಂಡುಹೂವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಜಮೀನು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಂತೆ ಮೂರು ಎಕರೆಗೆ 1,50,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಇದುವರೆಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಬರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆಂಡುಹೂವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ರೋಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಿ ರೈತರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾದ ಸೇವಂತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂಡು!

TAGGED:

HAVERI
ಚೆಂಡುಹೂ ಕೃಷಿ
DEEPAVALI CELEBRATION
MARIGOLD CULTIVATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.