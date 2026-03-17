ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ ಜನರು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ (Video Grab ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 9:48 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತಾಸು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಉರಿಬಿಸಿಲು ಮರೆಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದಲೇ ರಣ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು-ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್‌ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟೆಂಟ್‌ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳು, ಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೂ ಬಿದ್ದವು. ಉದ್ಯಾನ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕಾಣಿಸಿದವು. ಜನರು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಬೆರಗಾದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ರಂಜಾನ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರಭದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್‌ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಳೆ–ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದವು. ನಿರ್ಮಲ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲಿನದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ಡು ಬಿರುಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದೆ. ಕೆಳಗಿದ್ದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೆಡ್ಡು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಾಳ ಮಾರುತಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ವಡಗಾವಿ, ಶಹಾಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಸಂಜೆ 5ರ ನಂತರ ಮೋಡ ಮರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿ ಬಿಸಿಲಿನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ರಾಮದುರ್ಗ, ಗೋಕಾಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

