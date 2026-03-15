ETV Bharat / state

ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಕಣತಿ ಬಳಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.

HEAVY RAIN IN CHIKKAMAGALURU
ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ವರುಣ ತಂಪೆರದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ - ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.34 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟು ತಾಪಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಆಲ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಆಹುತಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ, ಕಣತಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚಿನವರೆಗೂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಣತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ವರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಕಣತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಧರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ್ದ ವರುಣದೇವ ಈಗ ಅದೇ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಕಣತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ರಣಭೀಕರ ಗಾಳಿಗೆ ರೈತರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ರಣಭೀಕರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯವೂ ರೈತರನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.

ರೈತರು ಕೆರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ ಮೂಲಕ, ಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆಗಮನ ಆಗಿರುವುದು ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ನೀರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕಳೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
HEAVY RAIN
ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ
HEAVY RAIN IN CHIKKAMAGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.