ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಣೆ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 12:32 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ) ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಹಲವೆಡೆ ‘ಭಾರಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ’ (Heavy to Very Heavy Rain) ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು (KSNDMC) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್’ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆಮಾಪನದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 6ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ವರೆಗಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
24 ಗಂಟೆಗಳ #ಕರ್ನಾಟಕ #ಮಳೆ ನಕ್ಷೆ: 6th ಆಗಸ್ಟ್ 8.30AM ರಿಂದ 7th ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರ 8.30AM ರವರೆಗೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ 99.5ಮಿಮೀ @ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ_ಬಂಟ್ವಾಳ_ವಿಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು.@KarnatakaVarthe #KSNDMC #ಮುಂಗಾರುಮಳೆ #ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ #ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ pic.twitter.com/FFeybx9MCv— Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre (@KarnatakaSNDMC) August 7, 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ:
- ದಾಖಲಾದ ಮಳೆ: 42.3 ಮಿ.ಮೀ. (ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ: 28.1 ಮಿ.ಮೀ.)
- ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ +50.5% ಹೆಚ್ಚಳ.
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ 99.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ:
- ದಾಖಲಾದ ಮಳೆ: 39.8 ಮಿ.ಮೀ. (ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ: 35.2 ಮಿ.ಮೀ.)
- ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ +13.1% ಹೆಚ್ಚಳ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ:
District-wise realized #Maximum #rainfall (mm) & rainfall #distribution details during the last 24 hrs ending at 8.30 am on 7th August 2026. #KSNDMC@KarnatakaVarthe pic.twitter.com/rHuo7npzeE— Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre (@KarnatakaSNDMC) August 7, 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ:
- ಉಳ್ಳಾಲ: 66.1 ಮಿ.ಮೀ.
- ಸುಳ್ಯ: 54.6 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬಂಟ್ವಾಳ: 47.1 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 43.5 ಮಿ.ಮೀ.
- ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: 43.3 ಮಿ.ಮೀ.
- ಪುತ್ತೂರು: 38.8 ಮಿ.ಮೀ.
- ಕಡಬ: 36.3 ಮಿ.ಮೀ.
- ಮಂಗಳೂರು: 20.0 ಮಿ.ಮೀ.
- ಮುಲ್ಕಿ: 9.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ:
- ಹೆಬ್ರಿ: 61.0 ಮಿ.ಮೀ.
- ಕಾರ್ಕಳ: 53.7 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬೈಂದೂರು: 42.4 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: 32.8 ಮಿ.ಮೀ.
- ಉಡುಪಿ: 32.4 ಮಿ.ಮೀ.
- ಕಾಪು: 26.4 ಮಿ.ಮೀ.
- ಕುಂದಾಪುರ: 25.2 ಮಿ.ಮೀ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ ಮಳೆ ವಿವರ: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 7) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 382.2 ಮಿ.ಮೀ. (ಸಾಮಾನ್ಯ: 244.2 ಮಿ.ಮೀ., +56.5% ಹೆಚ್ಚಳ) ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 413.8 ಮಿ.ಮೀ. (ಸಾಮಾನ್ಯ: 282.9 ಮಿ.ಮೀ., +46.3% ಹೆಚ್ಚಳ) ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಮುಂಗಾರು ಒಟ್ಟು ಮಳೆ (ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 7):
- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: 1,781.8 ಮಿ.ಮೀ.
- ಉಡುಪಿ: 2,029.8 ಮಿ.ಮೀ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯಬಾರದು. ನದಿ ತೀರ, ತೋಡು, ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಭೀತಿ ಇರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕೋರಿದೆ.
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