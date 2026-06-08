ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ: ತೇಲಿ ಹೋದ ವಾಹನಗಳು; ಸವದತ್ತಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುರಿದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಾಹನಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು. ಸವದತ್ತಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 10:16 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸವದತ್ತಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದವು. ಬೈಕ್, ಆಟೊ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾರುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದವು.
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಶುರುವಾದ ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿತು. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಸ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊಳೆಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿತು. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಗಳು ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.
ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹರಳಯ್ಯ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಜನರು ಪರದಾಡಿದರು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಇಂಚಲ ರಸ್ತೆ, ಆನೆ ಅಗಸಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹತ್ತಾರು ಬೈಕುಗಳು, ಆಟೊಗಳು ತೇಲಿಹೋದವು. ಮಾಲೀಕರು ಓಡಿ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ತಟವಟಿ ಹೀರೋ ಶೋ ರೂಂ ಆವರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಭುನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಇಂಚಲ ಕ್ರಾಸ್, ದೀಪಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಬೈಲಹೊಂಗಲ–ಮುನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಂದಿದ್ದ ತರಕಾರಿ, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರುಪಾಲಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೆಯೇ ಬಂದ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ನದಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಟಂಟಂ ವಾಹನಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಿಂಬದಿ ಸರಿದವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯರಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಗೆ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
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