ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಜೋರು ಮಳೆ: ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.
Published : September 30, 2026 at 11:51 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ, ಹನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಹಳ್ಳವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೌದಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವೈಶಂಪಾಳ್ಯ, ಕಾಂಚಳ್ಳಿ, ಅಜ್ಜೀಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.
ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯದ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಳ್ಳ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಕೌದಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಸೇತುವೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿ ಸಿಲುಕಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು. ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪರದಾಡಿಸದರು. ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪಡಿಯಚ್ಚು ಗೌಂಡರ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಕೂಡ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ.
ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ, ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ಬೇಗೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಇಳೆ ನಗು ಸೂಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಕಟ್ಟೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಫಸಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. 4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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