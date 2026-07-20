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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ, ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಸಮ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 54.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

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ಮಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 8:50 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ (MESCOM) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 57 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. 2.850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ತಂತಿಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 54.7 ಮಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು (ವಾಡಿಕೆ 39.9 ಮಿ.ಮೀ) ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 73.3 ಮಿ.ಮೀ, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ 62.3 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 56.7 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 48.2 ಮಿ.ಮೀ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 47.4 ಮಿ.ಮೀ, ಕಡಬದಲ್ಲಿ 40.0 ಮಿ.ಮೀ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 38.1 ಮಿ.ಮೀ, ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 33.4 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 29.2 ಮಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿ: ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1229.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರಾಸರಿ 1969.7 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಹಾನಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ 1ರ ನಂತರ 5 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ 189 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9.920 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4,441 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ 24 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ PWD ಮತ್ತು PRED ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಸೇತುವೆಗಳು/ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ದದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 5.880 ಮೀಟರ್ (ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 9.0 ಮೀ) ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 25.00 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯು ಪುಲಿಕುಕ್ಕುನಲ್ಲಿ 79.585 ಮೀಟರ್ (ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 84.325 ಮೀ) ಹಾಗೂ ಗುರುಪುರ ನದಿಯು ಅಡ್ಡೂರಿನಲ್ಲಿ 2.9 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಎಂಆರ್ ಡ್ಯಾಂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 18.90 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 5.50 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಡ್ಯಾಂನ 8 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನುತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ನ ಒಟ್ಟು 65 ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 28 ಬೋಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ: ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು

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DAKSHINA KANNADA
KARNATAKA RAINFALL
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಳೆ
KARNATAKA MANSOON
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