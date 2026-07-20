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ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ; ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್'

ಕರಾವಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Heavy Rain in Coastal Karnataka
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 1:04 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್' ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಕರಾವಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಭಾರಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು (KSNDMC) ಜುಲೈ 20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಳೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ:

  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಮುಂಡಾಜೆ): 98.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್​
  • ಮಂಗಳೂರು (ನೆಲ್ಲಿಕಾರು): 94.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ಬೆಳುವಾಯಿ): 91.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ಪಡುಮರ್ನಾಡ್): 85.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಬಳಂಜ): 84.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ಬಾಳ): 80.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಕಲ್ಮಂಜ): 79.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಸುಳ್ಯ (ಬಲ್ಪ): 78.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪುದು): 78.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಮಾರೋಡಿ): 76.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬಂಟ್ವಾಳ (ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು): 75.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ಶಿರ್ತಾಡಿ): 75.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ಎಕ್ಕಾರು): 74.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಉಳ್ಳಾಲ (ಕೋಟೇಕಾರ್): 69.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಪುತ್ತೂರು (ಬೆಳಂದೂರು): 68.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪಂಜಿಕಲ್ಲು): 66.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಸುಳ್ಯ (ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ರಾಜೆ): 63.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು (ನೀರುಮಾರ್ಗ): 61.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಉಳ್ಳಾಲ (ಮಂಜನಾಡಿ): 61.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ PHC (ಪಡೀಲ್): 58.5 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು ಪಚ್ಚನಾಡಿ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ): 51.0 ಮಿ.ಮೀ
  • ಮಂಗಳೂರು ಕದ್ರಿ (ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್): 41.5 ಮಿ.ಮೀ

ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರಿನ ಕೆರ್ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ (160.5 ಮಿ.ಮೀ) ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಮಡಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 127 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 113 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
YELLOW ALERT
HEAVY RAIN IN COASTAL KARNATAKA
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
HEAY RAIN

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