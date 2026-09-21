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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಡರಾತ್ರಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಮಳೆ, ಹನೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅವಾಂತರ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹಲವೆಡೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯವಸ್ತವಾಗಿದೆ.

Heavy Rain in Chamarajanagar many disruptions in people life
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 11:04 AM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜನರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Heavy Rain in Chamarajanagar many disruptions in people life
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ- ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Heavy Rain in Chamarajanagar many disruptions in people life
ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಒಂದು ಹಸು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, 4 ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪರಶಿವ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಚಿನ ಶೆಡ್ ಮಳೆಗೆ ನೆನೆದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬು ಮುರಿದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4 ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿವೆ.

Heavy Rain in Chamarajanagar many disruptions in people life
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದು ಹಸು ಸಾವು, ಕರುವಿನ ಮೂಕರೋದನೆ (ETV Bharat)

15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಹಸು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಹಸುವಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರುವಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಮನ ಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆ ಮೂಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಾಗಿದೆ.

ಪರಶಿವ ಅವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಹಸುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ-ವೃದ್ಧೆ ಪಾರು: ವೈಶಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವೃದ್ಧೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪವೇ ಇವರ ಮನೆಯಿದ್ದು ಗೋಡೆ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪರಿ ಜೋರು‌ ಮಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ನಗದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಬೃಹತ್ ಮರ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೆಇಬಿ (KEB) ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ ಬೃಹತ್ ಮರ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ: 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಭಾರಿ ಮಳೆ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
HEAVY RAIN IN CHAMARAJANAGAR

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