ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ, ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಸಮ

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

DHARAWAD LIGHTNING STRIKE ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ KARNATAKA RAIN
ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮರಗಳು ನೆಲಸಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 7:54 AM IST

ಧಾರವಾಡ/ರಾಯಚೂರು/ಹಾವೇರಿ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಾವು, ಪತಿಗೆ ಗಾಯ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಪತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿರಸಂಗಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಇವರ ಪತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಂಪತಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಂತ್ಯೆ ಕೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡೆದಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕನಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಓರ್ವ ಬಲಿ: ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬುವ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗಣಿಕಿಹಾಳ (47) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಭಾರಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುದಗಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ, ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಮರ ನೆಲಸಮ: ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಪಲಿ ಮತ್ತು ಬಡಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತೆಂಗಿನಮರ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ‌ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ: ರೈಲಿಗೆ ತಡೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ರೈಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಳಿ ಮೂರು ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಲು ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಗೂ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳು ಭದ್ರಾವತಿ, ತರಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತರಿಕೆರೆಯ ರೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಮರವನ್ನು ಹಳಿಯಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರೈಲು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು.

ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ರೈಲುಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

