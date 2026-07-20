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ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಣರಂಗವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳ: ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತ

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ‌ನಡೆಯಿತು.

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ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 6:55 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕೋ, ನಡೆಸಬಾರದೋ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಘದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ಹೊಡೆದಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಪೊಲೀಸರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಸವರಾಜು, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಚೋರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಸಂಘದ ಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಂದಾದಾಗ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ‌ನಡೆಯಿತು.

ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು.

ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ?: ಎಸ್​​ಸಿ, ಎಸ್​ಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಭವನವಾದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್​​ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ 36 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ, ವರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್, ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ.

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TAGGED:

MYSURU UNIVERSITY
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ
SONAM WANGCHUK
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
RESEARCH STUDENTS PROTEST

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