ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ: 10 ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯದಾನ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
Published : August 1, 2026 at 5:59 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 90% ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಮೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅಪರಾಧಿಕ, ಸಿವಿಲ್, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು.
10 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು: ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಅನು ಶಿವರಾಮನ್, ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ, ನ್ಯಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಸುಧಾ, ನ್ಯಾ. ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೇಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಡಾ. ನ್ಯಾ. ಚಿಲ್ಲಕೂರ್ ಸುಮಲತಾ, ನ್ಯಾ. ತಾರಾ ವಿತಸ್ತ ಗಂಜು, ನ್ಯಾ. ಗೀತಾ ಕೆ.ಬಿ, ನ್ಯಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಳೆದ ಜು. 24 ರಂದು ವಿಶೇಷ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ವಕೀಲರು, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ 7 ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳೂ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅಪೀಲ್, ರಿಟ್, ಕುಟುಂಬ, ತೆರಿಗೆ, ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ "ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ಈ ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮತ್ತು 4 ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೇರಿವೆ. ’’ಆ. 1 ರಂದು ಈ ಎಲ್ಲ 7 ಪೀಠಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ 1 ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ’’ ಎಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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