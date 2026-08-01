ETV Bharat / state

7,000 ಎಚ್‌ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ವರದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಶೂನ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಗುರಿಯತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ತ ಎಂದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್!

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 7,000 ಎಚ್‌ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ವರದಿ ಸುಳ್ಳು; ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Health Minister UT Khader Refutes 7,000 HIV-Positive, Says Karnataka Focused on Awareness, Early Detection and Zero AIDS Goal
7,000 ಎಚ್‌ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 9:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್‍ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್‍ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್​ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಘ - ಕೆಎಸ್‌ಎಪಿಎಸ್ ಸಹ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಚ್‌ಐವಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವಾದ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ (ಎಂಎಎಸ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (NACO) ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ HIV ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 56,000 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು breakfreeindia.org ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ HIV ಸ್ವಯಂ-ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ICTC) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KSAPS ಹೇಳಿದೆ.

ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (DAPCO) ಮತ್ತು ಗೃಹ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಸಾರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, Zen-G ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ HIV ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಶೂನ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಔಷಧಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NACO ನ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. HIVಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅದರ ಅಂದಾಜಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೋರಿ ನಾವು NACO ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

KSAPS ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ; 2004 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 39,028 HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಆಂಟಿ - ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ (ART) ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು KSAPS ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ, 5,53,453 ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 3,091 ಜನರು ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,81,742 ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 111 ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಐವಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,202 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್​ಎಪಿಎಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ಅಡಿ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗೃತಿ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 'ಎ' ವರ್ಗ ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

HEALTH MINISTER UT KHADER
KARNATAKA FOCUSED ON AWARENESS
ZERO AIDS GOAL
BENGALURU
REFUTES 7000 HIV POSITIVE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.