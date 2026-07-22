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ಸಚಿವ ಯ.ಟಿ.ಖಾದರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್'; ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 10:17 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್' (Global Civic Leadership Award) ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ (AMEC) ನೀಡುವ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 25ರಂದು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌ನ ನೇಪರ್‌ವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ 'AMEC ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗಾಲಾ-2026' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಜುಲೈ 22ರ ಸಂಜೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಖಾದರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂತರ್ಗತ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜು.24ರಂದು ಮಿಲೆಟ್(ಸಿರಿಧಾನ್ಯ) ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಶಿಕಾಗೋದ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಚಿವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜು.24ರಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಶಿಕಾಗೋದ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹೊರರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಶಿಕಾಗೋ (UIC) ಹಾಗೂ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT ಶಿಕಾಗೋ) ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜು.27ರಂದು ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಇಂಡಿಯಾನಾದ ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ "ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜು.28ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಭೇಟಿ: ಜುಲೈ 28ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಸಚಿವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.

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