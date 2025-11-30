ETV Bharat / state

2028ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್​

ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 2028ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

DINESH GUNDU RAO SHIVAMOGGA MATERNAL DEATH ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 9:32 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 2028ರ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 2028ರ ವೇಳೆ ಶೇ.40ಕ್ಕೆ, 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇ.20ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರೆಡು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಅರಿವಳಿಕೆ, ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (ETV Bharat)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳನ್ನೂ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರು ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್​.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಲಸಿಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ: ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಲಸಿಕೆಯು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಎಂಆರ್​​ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕೆಎಫ್​​ಡಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ‌ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಂದಲದ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಏನೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ‌ ಕೆಲಸ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್‌.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್​, ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರೇಶ್ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.

SHIVAMOGGA
MATERNAL DEATH
ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು
VACCINE FOR KFD
DINESH GUNDU RAO

