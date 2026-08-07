ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾನವೀಯತೆ, ನಂತರ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಸೂಚನೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
Published : August 7, 2026 at 7:51 PM IST
ಸುಳ್ಯ/ಕಡಬ:"ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ತುರ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡತಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಡಬ–ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಏಕೆ?: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಸುಳ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದಂತೇ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಕಡಬದ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಅವರೇ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ₹6 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ₹6 ಸಾವಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವರದಿ ಪಡೆದು ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾನವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
69 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ: ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 348 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 69 ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಶೂಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕವೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 27 ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠ ನಡೆಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ವರ್ಷ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಸಚಿವರ ನೇಮಕದ ಬಳಿಕ ಕೊಯಿಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 64.34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ', ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 'ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್': ಸಚಿವ ಖಾದರ್