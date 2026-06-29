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ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಾಪತ್ತೆ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಕಾರು ಪತ್ತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Health inspector missing: Car found near state highway
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 7:02 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಅವರ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ.

ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತೆರಳಿದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಕಾರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್​ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಿನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ‌ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HEALTH INSPECTOR MISSING
HEALTH INSPECTOR CAR
ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಾಪತ್ತೆ
DAVANAGERE
MISSING CASE

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